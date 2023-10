Craque do Real Madrid usa óculos de realidade virtual para se adaptar... a nova posição

À primeira vista parece estranho, mas a verdade é que tem tudo para se tornar cada vez mais habitual. O médio do Real Madrid Aurélien Tchouaméni partilhou, nas redes sociais, algumas imagens onde revela que está a treinar a sua adaptação a central através da utilização... de óculos de realidade virtual.Através dos mesmos, o francês consegue simular algumas situações de jogo e colocar-se no lugar de outros jogadores, de forma a ver o que estes fazem e a perceber o que o próprio faria em diferentes cenários.Esta necessidade surge devido à crise de lesões que o Real Madrid atravessa , especialmente com as ausências de Alaba, Nacho e Militão, três jogadores que podem atuar no centro da defesa. Refira-se que na goleada dos merengues ao Osasuna na última jornada da LaLiga, por 4-0, Tchouaméni atuou os 90 minutos a central.O Real Madrid volta a entrar em campo no próximo dia 21, sábado, na visita ao terreno do Sevilha.