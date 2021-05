Em Espanha diz-se que Zidane está mesmo de saída do Real Madrid

Zinédine Zidane vai abandonar o comando técnico do Real Madrid no final da temporada, garante esta sexta-feira o 'Telemadrid', canal regional da capital espanhola.





De acordo com órgão madrilenho, nem a possível conquista do título da La Liga alterará o futuro do técnico francês, que já ha algum tempo tomou a decisão de deixar os merengues. De resto, no último domingo, o francêsRecorde-se que esta é a segunda passagem de Zidane no Real Madrid como treinador, clube que também representou como jogador.