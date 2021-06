Fàbregas em defesa de Gareth Bale: «Era o golfe, a língua...»

Cesc Fàbregas deixou elogios a Gareth Bale, sublinhando que o avançado galês "é um jogador fantástico, mas muito criticado". Em declarações à televisão inglesa, o ex-internacional espanhol defendeu o jogador que atualmente representa o Tottenham.





"O que aconteceu com ele foi um caso estranho. Para mim, sempre teve muito êxito: marcou em duas finais da Liga dos Campeões, marcou contra nós [Barcelona] numa final da Taça do Rei, marcou mais de 100 golos pelo clube, e mesmo assim toda a gente o criticava. Agora que vejo imagens dele nesse momento da carreira é que me apercebi que ele parecia tão feliz...", começou por referir o ex-Barça.E prosseguiu: "Todos o acusavam de que adorava jogar golfe, que não aprendia espanhol. Todos concordamos que quando vamos para um país novo as pessoas gostam de ver esse esforço da nossa parte em fazer a adaptação. Mas é um jogador fantástico", rematou.Quem também aproveitou para falar dos tempos do jogador no Tottenham foi Alan Shearer, lenda do futebol inglês, que deixou uma crítica a... Mourinho: "José Mourinho não acreditou nele...".Gareth Bale está atualmente a representar a seleção do País de Gales no Euro'2020 (estreia-se hoje frente à Suíça, pelas 14 horas), e apresenta-se como um dos destaques do torneio.