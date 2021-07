Figo diz que Florentino pediu desculpa: «Numa conversa privada pode haver expressões fora de contexto»

Luís Figo foi um dos visados nos áudios polémicos de Florentino Pérez que na última semana foram tornados públicos pelo jornal 'El Confidencial'. Esta terça-feira, o antigo internacional português foi confrontado com a situação e garantiu que "o assunto está encerrado", revelando também que o presidente do Real Madrid lhe pediu desculpas.





"Numa conversa privada podem ter-se expressões fora de contexto. Tive oportunidade de falar com ele, pediu-me desculpas e para mim o assunto está encerrado", afirmou Figo, já depois de ser substituído no 'Clássico de Lendas' entre Barcelona e Real Madrid em Telavive, Israel."É sempre bom poder voltar aos relvados e ver tantos amigos, alguns rivais, mas praticamente são todos amigos. Fico muito contente por poder jogar futebol, ainda que o ritmo seja diferente do passado", considerou o antigo extremo, de 48 anos.