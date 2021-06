Florentino Pérez entende saída de Zidane mas lamenta: «Não foi ele a escrever aquela carta»

Em entrevista ao programa 'El Transistor', da rádio Onda Cero, Florentino Pérez abordou a saída de Zidane do comando técnico do Real Madrid e lamentou que tenha chegado ao fim a segunda passagem do francês pelo banco dos merengues.





"Não me surpreendeu. Era uma das possibilidades e eu conheço-o bem. Este ano foi duro e cansa-se de ser treinador. Lutei para que ficasse. Estive uma tarde inteira com ele a tentar convencê-lo. Mas o Zidane é muito simples. Quando disse que queria ir já tinha ido", afirmou o presidente do Real Madrid.Confrontado com a carta aberta que o técnico dirigiu ao universo merengue , na qual Zidane expressava que já não sentia o apoio necessário para continuar, Florentino Pérez garantiu nunca ter lido a carta. "Não a li. Juro pelos meus netos. Disseram-me que era má. Não foi ele a escrevê-la. Este não é o Zidane. Alguém a escreveu. Falei toda a tarde com ele e nunca me disse o que depois estava escrito na carta", atirou, lamentando mais uma vez que o francês não continue no cargo."Foi uma época muito difícil. Não voltei a falar com ele. Nem sei se está em Madrid. A minha relação com ele? Tenho o mesmo carinho de sempre. Foi uma lenda do Real Madrid e, se dependesse de mim, seria o treinador. Mas bom, ele tem a ilusão de ser selecionador de França, por exemplo", concluiu.Pérez assumiu, também, que Zidane terá ficado "esgotado" e muito por culpa da imprensa espanhola. "Um treinador que faz quatro conferências de imprensa por semana acaba esgotado. Ele nem entendia algumas perguntas. As pessoas trataram bem o Zidane, incluindo uma parte da imprensa. Outra parte não. Se se pergunta oito vezes pelo mesmo numa conferência de imprensa, acabas esgotado", concluiu.