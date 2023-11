Guti: «Com Mourinho houve alturas em que me aborrecia ver o Real Madrid jogar»

Guti falou sobre o possível sucessor de Carlo Ancelotti no Real Madrid numa altura em que o treinador italiano tem sido associado ao comando técnico da seleção brasileira e que o. O antigo jogador dos merengues não tem dúvidas em relação a quem deve ser o próximo técnico do clube espanhol."Gostaria de voltar a ver Zidane no Real Madrid… Com Mourinho, houve alturas em que me aborrecia ver o Real Madrid jogar, essa é a realidade. Mourinho não tem o perfil certo para ser o treinador. Porque não uma terceira passagem de Zidane? Há treinadores que podem ficar muito tempo e passar por muitas fases no Real Madrid, uma vez que são os ideais", referiu o antigo jogador, atualmente com 47 anos, no programa ‘El Chiringuito’.