Jovens do Real Madrid que divulgaram vídeo íntimo podem ser acusados de pornografia infantil

A Cadena SER avança, esta quinta-feira, que o Ministério Público espanhol está a estudar a possibilidade de acusar com o crime de pornografia infantil os quatro jogadores dos escalões de formação do Real Madrid que divulgaram um vídeo íntimo onde também entram duas jovens Segundo a mesma fonte, este delito poderá valer entre um a cinco anos de prisão aos envolvidos, que continuam a ser investigados. Nas declarações que prestaram à Guarda Civil, os jogadores terão dito que uma das raparigas, maior de idade, referiu, antes das relações sexuais, que não lhe fazia diferença que os factos fossem gravados. A jovem, no entanto, nega tudo.Recorde-se que os jogadores foram acusados por uma menor e uma jovem de 18 anos de divulgarem imagens recolhidas numas férias, nas Canárias, depois de todos os envolvidos terem tido relações sexuais consentidas. Acabaram por ser detidos.