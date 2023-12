Jude Bellingham vai receber esta segunda-feira, em Turim,, atribuído pelo ‘Tuttosport’. Com 97% dos votos, o médio inglês dominou as escolhas do júri."É fantástico. Uma pontuação extraordinária. Estou muito contente e, claro, agradeço a todos os jurados que votaram em mim", começou por referir em entrevista com o jornal italiano.E continuou: "Esta era a minha última oportunidade porque em 2024 já não poderei competir [a este troféu], uma vez que já não terei idade para o fazer [prémio é atribuído a jogadores sub-21]. Estou feliz por o ter conseguido na minha terceira tentativa. Queria-o tanto, é um troféu para a vida, que só se pode ganhar uma vez".Jude Bellingham foi ainda questionado sobre o momento no Real Madrid, onde já marcou 15 golos e fez quatro assistências, números superiores aos que teve na época passada ao serviço do Borussia Dortmund: "Fiz um esforço, empenhei-me em melhorar, mas o mérito é do treinador Ancelotti, que encontrou a posição certa para mim e me dá mais liberdade em campo. Por isso, agora estou a voar".Ancelotti tem tecido muitos elogios ao médio, mas Jude Bellingham confessou que não está a corresponder num aspeto: "Sei que estou a desiludir. É que eu ainda não falo espanhol... Lamento, mas estou a encontrar obstáculos inesperados na língua. É difícil, reconheço. Em todo o caso, prometo dar o meu melhor, garantidamente".No final da entrevista, o médio do Real Madrid foi desafiado a fazer uma previsão para a próxima edição do prémio: "Em primeiro lugar, Arda Güler, agora recuperado das lesões que o impediram de se estrear no Real: é um fenómeno, vemo-lo nos treinos e ficamos encantados. Depois, o meu antigo colega de equipa Jamie Bynoe-Gittens. E, finalmente, o meu irmão Jobe, um avançado puro como o nosso pai. Mas ele joga no Sunderland, as regras não permitem que seja elegível. No entanto, se os ‘Black Cats" subirem à Premier League, cuidado com ele".