Kroos, a chegada de Bellingham ao Real Madrid e o exemplo a não seguir: «Deixou a carreira morrer...»

Toni Kroos comentou, em declarações ao podcast do irmão, 'Einfach mal Luppen', a chegada de Jude Bellingham ao Real Madrid por 103 milhões de euros, frisando que já houve um jogador que assinou pelos merengues por muito dinheiro e que "deixou a sua carreira morrer". Apesar de não referir nomes, a imprensa internacional assume que o alemão se está a referir a Eden Hazard, que saiu do clube espanhol na temporada que agora terminou."Já tivemos outro jogador que chegou ao Real Madrid por muito dinheiro e que basicamente deixou a sua carreira morrer. Foi muito dinheiro, e acho que qualquer pessoa diria que não foi uma boa transferência. Mas temos de ser positivos", atirou Kroos, alegadamente fazendo referência ao belga.Hazard assinou pelo Real Madrid vindo do Chelsea em 2019 por um valor a rondar os 115 milhões de euros. Ao longo das quatro épocas que esteve em Espanha, disputou apenas 76 jogos, onde contribuiu com 7 golos e 12 assistências.Já Bellingham, recorde-se, chega agora aos merengues por 103 milhões de euros, mais variáveis que podem chegar aos 30 por cento desse valor fixo.