Lenda do Real Madrid deixa aviso a Bellingham: «É algo que só percebes quando chegas ao clube...»

Fernando Morientes conhece o Real Madrid como a palma da mão. O antigo avançado espanhol representou os merengues entre 1997 e 2003 (registando ainda outra passagem em 2004/05) e, em conferência de imprensa, deixou um aviso ao mais recente reforço do clube, Jude Bellingham, que chegou do Borussia Dortmund por 103 milhões de euros "O mais importante para dar o salto [na carreira] é ter talento e cabeça. Ter essa responsabilidade e cabeça, com tudo o que isso implica. Com todo o respeito, mas jogar no Borussia Dortmund e no Real Madrid não tem nada a ver. É algo que só percebes quando lá chegas. Essa é a única incerteza. Mas com o potencial que tem, dá a sensação de que podemos ter um grande jogador durante muito tempo", explicou Morientes, à margem de um evento organizado pela LaLiga.Bellingham, recorde-se, foi apresentado esta quinta-feira no Real Madrid , e aproveitou para referir que o valor da transferência não o preocupa, até porque, segundo o próprio... nem sabe qual foi.