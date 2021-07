Luís Campos e a hipótese Real Madrid: «Posso assegurar que não há nada»

Luís Campos, diretor desportivo que levou o Lille ao título do campeonato francês, e que tem sido ligado a Real Madrid e PSG, garantiu, em declarações ao 'L'Équipe', que, de momento, não "há nada com clube algum".





O português, que terá sido um dos principais responsáveis pelo Mónaco de Mbappé, Bernardo Silva e Lemar, "garantiu" que não há nenhum acordo, mas garante que está atento a "ofertas de todos"."PSG? O atual diretor deles [Leonardo] vai-se embora? Pode ser duro nas negociações, mas não é mentiroso. Posso assegurar-vos que não falei com ninguém no PSG. Tenho a minha consultora no Monaco, e por agora estou focado nisso, em nada mais. Mas oiço ofertas de todos, sou livre a 100%", afirmou, antes de colocar fim às especulações que o ligam aos merengues."Quanto ao Real Madrid, passei três anos espetaculares lá, e sempre tive uma relação muito boa com o presidente e com a direção. Mas, por agora, posso garantir que não há nada com ninguém. É certo que conheço bem a família de Mbappé, desde que ele tem 14 anos. Temos uma grande amizade, mas é só isso", rematou.Recorde-se que Luís Campos já conta com uma passagem pelos merengues, entre 2012 e 2013, altura em que desempenhava funções de 'scouting' durante o comando técnico do português José Mourinho.