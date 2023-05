No rasto da boneca insuflável: como a polícia apanhou homens que penduraram boneco de Vinícius numa ponte

Foi a seguir o rasto de uma boneca insuflável que a polícia de Madrid deteve quatro homens , acusados de um delito de ódio e outro contra a integridade moral, no âmbito dos casos de racismo contra Vinícius Júnior. Acabaram por ser libertados com a indicação que não podem aproximar-se do jogador nem entrar em nenhum campo da LaLiga.A 26 de janeiro, antes do dérbi dos quartos de final da Taça do Rei, que colocou frente a frente o Real Madrid e o Atlético Madrid, foi colocado um boneco, com a camisola do brasileiro, pendurado pelo pescoço numa ponte perto do centro de treinos do Real Madrid e uma enorme tarja onde se lia: 'Madrid odeia o Real'.Um programa em Espanha, da 'Onda Cero', explica como as autoridades apanharam os quatro homens, seguindo a pista da boneca insuflável na chamada 'Operação Sandra'. "O boneco que colocaram na ponte para parecer o Vinícius era uma boneca insuflável, um fetiche erótico. Os investigadores recuperaram-na, bem como a tarja onde se lia 'Madrid odeia o Real', um dos lemas usados pela Frente Atlético (ultras do Atlético Madrid). A Frente Atlético publicou um comunicado a negar ter qualquer relação com este ato racista", explicou Luis Rendueles, citado pelo jornal 'Marca', um dos participantes no programa.A polícia procurou impressões digitais na boneca, encontrou 10 mas apenas três delas eram completas. Só que não conseguiu averiguar a quem pertenciam."O mundo das bonecas insufláveis é complicado porque vendem-nas em segunda mão, há pessoas que usam a mesma boneca. Por isso as impressões digitais não levaram a lado nenhum. Então tentam seguir o rasto da própria boneca", explica Manu Marlasca, no programa 'Julia en la Onda'.Rendueles acrescenta: "O mercado das bonecas insufláveis é muito própero. Pensou-se inicialmente que a boneca era um modelo chamado 'Sandra', que se vence por 24 euros e tem três orifícios. Está à venda em 58 sites online e em dezenas de lojas em Madrid. A polícia rastreou todas as lojas."Mas depois, nas redes sociais, a polícia encontrou um membro da Frente Atlético que partilhou uma foto da boneca negra com uma camisola do Real Madrid diante de um muro. O muro foi localizado, foram pedidas as localizações do telemóvel do indivíduo e assim se percebeu que ele esteve na ponte de Valdebebas (onde foi colocada a boneca com a camisola de Vinícius), juntamente com outros membros da claque. As amostras de ADN retiradas da boneca foram suficientes para identificar um dos homens e chegar aos restantes.