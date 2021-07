Novos áudios de Florentino Pérez agora sobre Ronaldo e Mourinho: «São dois anormais»

A polémica em torno de Florentino Pérez promete não ter fim. Depois de ontem terem sido divulgadas declarações 'bombásticas' do presidente do Real Madrid sobre Iker Casillas e Raúl, o jornal 'El Confidencial' volta esta quarta-feira 'à carga' e revela novos áudios do líder dos merengues, desta feita relacionados com Cristiano Ronaldo e José Mourinho, com afirmações que terão sido proferidas em 2012, altura em que o avançado e o treinador coincidiram no Bernabéu.





"Está louco. Este tipo é um imbecil, é doente. Pensam que este tipo é normal, mas não é normal, caso contrário não faria todas as coisas que faz. A última loucura que fez, todo o mundo a viu. Porque acham que fez essa loucura?", refere o líder do Real Madrid, referindo-se a CR7.Num segundo áudio, Florentino Pérez continua a 'atacar' o avançado português, mas fala também de Mourinho e do agente Jorge Mendes. "O [Jorge] Mendes não manda nada nele [Cristiano Ronaldo], tal como não manda nada no Mourinho. Zero! Nem para as entrevistas. Nada. São tipos com um ego terrível, malcriados e não veem a realidade, porque ambos poderiam ganhar muito mais dinheiro se agissem de outra maneira", diz Florentino Pérez, concluindo: "São dois anormais, porque estamos a falar de muito dinheiro em termos de direitos de imagem. Além disso, com aquela cara que têm, desafiadora, ninguém gosta deles. Publicidade é oposto, é o oposto!"."Esse é um tolo. É um dos efeitos do Real Madrid. É outro que não tem cabeça e a esses tipos o Real Madrid come-os. Neste momento está na merda e Mourinho é um imbecil... Não é que não queira jogar... Bem, é um bocado 'subnormal'. Conduz sem carta. Dito isto, acusou a pressão e isso é por estar doente. Mas o outro [Mourinho] não se importa que ele esteja doente".