Pai de Luka Jovic explica como avançado se lesionou: «Ficámos surpreendidos»

O Real Madrid informou esta sexta-feira que Luka Jovic se apresentou com uma fratura no pé direito no regresso ao trabalho após ter passado as últimas semanas na Sérvia devido à pandemia e o pai do avançado esclareceu à imprensa sérvia que o jogador se lesionou em casa durante um treino.





Luka Jovic apanhado a conduzir e a ler mensagens no telemóvel ao mesmo tempo Luka Jovic apanhado a conduzir e a ler mensagens no telemóvel ao mesmo tempo

A carregar o vídeo ...

"É terrível. Ficámos surpreendidos e não esperávamos isso. Ele estava trabalhar na sua casa em Belgrado e a seguir o programa de treinos que recebeu do clube. E durante um exercício sentiu muitas dores. Quem iria adivinhar que seria tão sério?" Ele estava a preparar-se para estar como nunca, voltar a Espanha e ser o melhor e agora acontece isto..", afirmou Milan Jovic ao 'Kurir'.Ainda não é certo quanto tempo de paragem que Jovic terá de enfrentar, mas o pai do avançado garante que o jovem de 22 anos "está deprimido e tem algum medo".4