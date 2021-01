Palestra de Zidane não chegou a 2 minutos e surpreendeu plantel do Real Madrid

A eliminação escandalosa do Real Madrid na Taça do Rei, frente a uma equipa da 3.ª divisão, continua a marcar a atualidade do futebol espanhol. Esta quinta-feira, a 'Marca' revela que a palestra de Zinedine Zidane no treino desta manhã durou menos do que dois minutos e que o técnico não dirigiu palavras duras ao plantel, factos que deixaram grande parte dos jogadores bastante surpreendidos.





O jornal adianta que o técnico francês apelou "à unidade do plantel" e que "encorajou os jogadores" a saírem da má fase que a equipa atravessa. "Todos podemos dar um pouco mais", terá dito Zidane.Embora os craques merengues reconheçam que Zidane não tem por hábito recorrer a "mão pesada" após as derrotas, a 'Marca' adianta que os jogadores esperavam um discurso duro, tendo em conta que o Real Madrid ganhou apenas um dos últimos 5 jogos. O jornal espanhol revela também que "a química com Zidane não é a mesma de antigamente" no balneário merengue e que é notório um crescente "desgaste" na relação entre treinador e jogadores.A má fase do Real Madrid faz também com que Zidane tenha perdido grande parte do crédito que tinha junto dos adeptos merengues, pelo que tudo indica que esta será a última época do treinador no clube