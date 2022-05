Real Madrid assina acordo milionário para a exploração do novo Santiago Bernabéu

O Real Madrid anunciou ter assinado um acordo com a Sixth Street, empresa de investimentos, e a Legends, companhia especializada na gestão de estádios e experiências Premium para organizações desportivas e outros grandes eventos. Segundo os merengues, o objetivo é "transformar o Santiago Bernabéu num local único e ao mesmo tempo referência mundial de lazer e do entretenimento". O campeão espanhol encaixa cerca de 360 milhões de euros com este negócio.A ligação à Sixth Street terá a duração de 20 anos, não tendo sido revelado o tempo que durará o acordo com a Legends, embora a 'Voz Pópuli' tenha dito em janeiro que seriam 25 anos. "A Sixth Street adquire o direito de exploração de determinados novos negócios do estádio Santiago Bernabéu", enquanto que a Legends "contribuirá com a experiência e conhecimento na operação de grandes estádios e espaços de lazer, garantindo a optimização da gestão do Santiago Bernabéu". A remodelação da casa do Real Madrid tem data prevista de conclusão para os primeiros meses de 2023.O novo Santiago Bernabéu terá dois pontos-chave no seu novo design: um teto completamente fechado, que fará com que a chuva não seja impedimento para a realização de qualquer evento, bem como a utilização de relva artificial, de modo a não haver degradação do tapete verde durante as realizações dos eventos. Para que tudo corra conforme planeado, será ainda construído um túnel logístico para facilitar a entrada e saída de toda a mercadoria necessária para montar qualquer tipo de espetáculo.De resto, o