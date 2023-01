Real Madrid e as tarjas dos adeptos do Atlético: «Repugnante ato de racismo, xenofobia e ódio»

O Real Madrid reagiu esta quinta-feira em comunicado às tarjas mostradas por adeptos do Atlético Madrid com mensagens de ódio ao clube e a Vinícius Júnior. Os merengues manifestaram a "mais firme condenação a acontecimentos que atentam contra os direitos fundamentais e a dignidade das pessoas", após o que dizem ser um "lamentável e repugnante ato de racismo, xenofobia e ódio contra Vinícius", que consideram "não poder ter lugar numa sociedade como a nossa".O clube da capital espanhola mostrou ainda confiança de que "todas as responsabilidades daqueles que participaram num ato tão desprezível sejam esclarecidas."Recorde-se que Real Madrid e Atlético Madrid se defrontam esta noite, a partir 20 horas, em jogo dos 'quartos' da Taça do Rei.