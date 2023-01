Real Madrid fala em 'falta de respeito' e exige que presidente da federação francesa peça desculpa a Zidane

O Real Madrid lamentou esta segunda-feira, em comunicado oficial, as mais recentes declarações do presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Nöel Le Graët, que desvalorizou a possibilidade de Zidane vir a treinar a seleção brasileira e frisou que "nem atendia o telefone" caso o antigo médio gaulês lhe ligasse."O Real Madrid lamenta as infelizes declarações do presidente da Federação Francesa de Futebol, Nöel Le Graët, sobre Zinedine Zidane, uma das maiores lendas do desporto mundial.Estas palavras implicam uma falta de respeito para com uma das figuras mais admiradas pelos adeptos de futebol de todo o mundo e o nosso clube espera uma retificação imediata. Zinedine Zidane, campeão mundial e campeão europeu defendendo a camisola do seu país, entre tantos outros títulos, representa os valores do desporto e tem demonstrado isso ao longo do seu percurso profissional como jogador e como treinador.As declarações do presidente da Federação Francesa de Futebol são impróprias para quem detém esse cargo, como as que também fez sobre o nosso capitão Karim Benzema, atual Bola de Ouro, campeão da Liga das Nações com a França em 2021 e vencedor de 5 Champions League, entre muitos outros títulos".