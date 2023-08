Real Madrid oficializa contratação de Kepa

O Real Madrid oficializou, esta segunda-feira, a contratação do guarda-redes Kepa ao Chelsea, por empréstimo de uma temporada, até junho de 2024."O Real Madrid e o Chelsea chegaram a acordo para o empréstimo de Kepa Arrizabalaga, que fica vinculado ao clube durante esta temporada, até 30 de junho de 2024", pode ler-se no comunicado dos merengues.Kepa deverá estar às ordens de Carlo Ancelotti já na 2.ª jornada da LaLiga, no sábado, quando o Real Madrid visitar o Almería pelas 18h30.Refira-se que o Real Madrid estava há procura de um guarda-redes, após Thibaut Courtois se ter lesionado gravemente no treino de quinta-feira