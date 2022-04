Real Madrid perto de chegar a acordo com estrela do Chelsea

A imprensa espanhola avança esta segunda-feira que o Real Madrid está perto de chegar a acordo com Antonio Rüdiger, central do Chelsea.O defesa alemão, segundo explica a 'Marca', foi um pedido expresso do treinador Carlo Ancelotti, e os merengues têm caminho livre para a contratação do jogador dos blues, uma vez que este termina contrato com a formação inglesa em junho.Thomas Tuchel, recorde-se, confirmou este domingo a saída de Rüdiger no final da época. "Contou-me [que queria sair] há uns dias numa conversa privada. Tentámos de tudo mas não é possível [mudar o rumo dos acontecimentos]. Agora estamos numa situação em que não podemos fazer muito mais face às sanções que sofremos e Toni [Antonio] vai mesmo embora", referiu.Antonio Rüdiger chegou ao Chelsea em 2017 proveniente da Roma, num negócio a rondar os 35 milhões de euros.