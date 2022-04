Real Madrid procura 'substituto' para Haaland e sonda... Raúl de Tomás

O Real Madrid continua em busca de um reforço para o setor ofensivo e, segundo avança este sábado o 'AS', o jogador certo pode estar num ex-Benfica que também já representou... os merengues: Raúl de Tomás.Os rumores que colocam o avançado na mira do Real Madrid surgiram depois dos merengues se terem apercebido que Haaland, alvo inicial da formação espanhola, está mais perto de rumar ao Manchester City com um salário mensal a rondar os 2,4 milhões de euros , de acordo com o 'Daily Mail'.Recorde-se que Raúl de Tomás, também apelidado 'RdT', se transferiu para o Benfica em 2019, precisamente proveniente do Real Madrid, por 20 milhões de euros. Em janeiro de 2020 voltou a Espanha para representar o Espanyol onde, até ao momento, apontou 43 golos em 85 jogos.