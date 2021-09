Real Madrid tem concorrência pesada na luta por estrela do Chelsea

O Real Madrid continua muito interessado na contratação de Antonio Rüdiger, mas Bayern e Juventus podem complicar a vida a merengues, segundo o 'AS'. O defesa central do Chelsea termina contrato em 2022 e está na mira da formação espanhola há algum tempo, num negócio em que nem os elevados encargos salariais parecem ser um entrave.





Julian Nagelsmann, treinador da equipa da capital alemã, já falou de Rüdiger publicamente, frisando a "grande evolução" que teve. "Thomas Tuchel geriu-o extremamente bem: não era titular no Chelsea há um ano e agora é sem dúvida um dos jogadores mais valiosos e decisivos".Por sua vez, a formação de Turim também procura reforçar o centro da defesa, numa transferência que poderia ser facilitada por uma possível troca de caminhos: De Ligt rumaria aos blues , Rüdiger aos italianos.Segundo a mesma fonte, nem o elevado aumento de salário seria um entrave. O alemão recebe cerca de 100 mil euros por semana nos londrinos, mas os clubes interessados estariam dispostos a chegar a mais do quádruplo, oferecendo cerca de 470 mil, o que o tornaria um dos centrais mais bem pagos do mundo.