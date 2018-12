Solari responde a Cristiano Ronaldo: «A humildade é a virtude dos grandes...»

Depois de Cristiano Ronaldo ter lançado a 'farpa' de estar agora, na Juventus, com o "melhor grupo de trabalho" com o qual trabalhou , foi agora a vez de Solari dar resposta ao antigo jogador dos merengues."A humildade é a virtude dos grandes e o balneário do Real Madrid é grande e humilde e já o demonstrou. É grande em todos os valores do desporto. Cristiano é nosso para sempre, é a história viva do Real Madrid e ninguém tem direito de julgar os seus sentimentos, são seus, pertencem à sua intimidade", afirmou esta terça-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Liga dos Campeões contra o CSKA.Recorde-se que, ontem, Cristiano Ronaldo fez o balanço dos primeiros meses com a camisola da Juventus, elogiando a formação orientada por Allegri e atirando algumas farpas ao Real Madrid, referindo-se à sua nova equipa como a melhor em que jogou. "Não é justo citar apenas alguns jogadores, mas posso afirmar que este é o melhor grupo em que já joguei. Aqui somos uma equipa, noutros lugares alguém se sente melhor do que outros, mas aqui estamos todos na mesma linha, eles são humildes e querem vencer. Dybala ou Mandzukic podem não marcar, mas ainda assim seguem felizes, sorrindo. E isso para mim é bom, percebo a diferença. Em Madrid são humildes mas aqui sinto que são mais. É muito diferente, é mais uma família ", afirmou CR7 em entrevista à imprensa italiana, citado pela 'Gazzetta dello Sport'.Questionado sobre se prefereria vencer a Liga espanhola ou a Liga dos Campeões, Solari não hesitou. "As duas, não tenho preferência e também queremos a taça e o Mundial de Clubes. Todas as competições nos devem manter vivos, com índices competitivos. Nunca fiz isso de ter de escolher uma, gosto de todas e é a isso que temos de aspirar. Estamos vivos em todas as competições e oxalá continuemos assim até ao final", disse.Com o 'rival' Barcelona a braços com os atrasos de Dembélé , situação que já se tornou um verdadeiro 'caso' nos blaugranas , o treinador do Real Madrid preferiu responder de forma cautelosa quando os jornalistas lhe perguntaram se colocaria um jogador que chegasse tarde a titular: "temos um regulamento interno, privado", limitou-se a dizer.