Valverde não será castigado por alegada agressão a jogador do Villarreal

Deu muito que falar em Espanha e, esta terça-feira, finalmente conheceu um desfecho. Segundo a imprensa espanhola, o médio do Real Madrid Federico Valverde não vai ser castigado pela agressão a Álex Baena , que aconteceu em abril depois do jogo entre os merengues e o Villarreal.Recorde-se que o desentendimento entre os dois jogadores começou no relvado do Santiago Bernabéu com vários despiques. Não contente, Valverde terá ido ao encontro do adversário depois da partida e terá agredido o mesmo com um soco na face junto ao autocarro do Villarreal. Tudo aconteceu após Baena ter, alegadamente, dirigido ao uruguaio a frase: "Chora agora que o teu filho não vai nascer".De acordo com o jornal 'El Español', o Comité da Liga Espanhola decidiu arquivar o caso depois de aceitar os argumentos do Real Madrid. Segundo a mesma fonte, "a declaração de Baena apresentava graves incongruências em relação àquilo que tinha sido captado pelas câmaras do Santiago Bernabéu", razão que fez com que o uruguaio escapasse ao castigo.