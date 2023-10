Vinícius Jr condena racismo no Sevilha-Real Madrid: «Lamento que não haja ninguém para educar aquela criança»

Parabéns ao Sevilla pelo rápido posicionamento e pela punição em mais um triste episódio para o futebol espanhol.



Vinícius Jr recorreu nas últimas horas às redes sociais para, uma vez mais, condenar os atos racistas que sofreu no Sevilha-Real Madrid (1-1) deste sábado. Num curto comunicado, o extremo brasileiro dos merengues lamentou o facto de uma criança ter imitado um macaco nas bancadas e pediu a intervenção das autoridades espanholas."Parabéns ao Sevilha pelo rápido posicionamento e pela punição em mais um triste episódio para o futebol espanhol.Infelizmente, tive acesso a um vídeo com outro ato racista na partida deste sábado, dessa vez praticado por uma criança. Lamento muito que não haja ninguém para educá-la. Eu invisto, e invisto muito, na educação no Brasil para formar cidadãos com atitudes diferentes dessas.O rosto do racista de hoje está estampado nos sites como em várias outras vezes. Espero que as autoridades espanholas façam a sua parte e mudem a legislação de uma vez por todas. Essas pessoas têm que ser punidas criminalmente também.Seria um ótimo primeiro passo para nos prepararmos para o Mundial'2030. Estou à disposição para ajudar.Desculpem parecer repetitivo, mas é o episódio isolado número 19. E contando...".