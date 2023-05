Vinícius Jr e os insultos no Mestalla: «O prémio que os racistas ganharam foi a minha expulsão»

Vinícius Jr voltou este domingo, durante a derrota do Real Madrid na visita ao Valencia (0-1) , a ser alvo de insultos racistas . O extremo brasileiro foi visado ao longo de todo o encontro no Mestalla e acabou por ser expulso nos instantes finais depois de se envolver em confrontos físicos com um jogador adversário, momento que comentou nas redes sociais."O prémio que os racistas ganharam foi a minha expulsão! Não é futebol, é a LaLiga", escreveu Vini, através de uma 'story' no Instagram.A derrota do Real Madrid, de resto, ditou a descida dos merengues - que agora têm 71 pontos - ao 3.º lugar do campeonato espanhol. O Atlético Madrid é 2.º, com 73.