Vinícius Jr: «O campeonato que já foi de Cristiano Ronaldo e Messi é hoje dos racistas»

Vinícius Jr voltou este domingo, depois de ter sido expulso e alvo de insultos racistas na derrota do Real Madrid frente ao Valencia (1-0) , a recorrer às redes sociais para lamentar o sucedido , frisando que "hoje, no Brasil, Espanha é conhecida como um país de racistas"."Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até ao fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui", escreveu o brasileiro.Vinícius Jr, recorde-se, acabou por ser expulso nos instantes finais do encontro por se envolver em confrontos físicos com um jogador do Valencia.