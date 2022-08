André Almeida já está em Valência: «Foi tudo muito rápido»

| INFO @DepCOPEValencia |



André Almeida ya ha aterrizado en Manises



El centrocampista pasará el reconocimiento médico hoy antes de firmar hasta 2027 con el @valenciacf



“Ha sido todo muy rápido” pic.twitter.com/RR01qw9Ysm — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) August 25, 2022

André Almeida já está em Espanha para assinar pelo Valencia. Em declarações à comunicação social à chegada àquele país, o médio português, que vai deixar o V. Guimarães, afirmou ter sido "tudo muito rápido"."Sim, estou muito contente. Vou dar o meu melhor e espero ganhar muito aqui. Já sabia do interesse do Valencia há uma semana, a partir daí foi tudo muito rápido", garantiu.André Almeida junta-se assim a Thierry Correia, o único português no plantel do Valencia. O negócio, sabe