Presidente da Liga espanhola e o caso de Diakhaby: «Pela reação dele algo se passou»

O presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, garantiu que será aberta uma investigação para clarificar o episódio de alegado racismo no Cádiz-Valencia, visando o defesa-central francês Mouctar Diakhaby.





"Como já fizemos outras vezes com incidentes racistas, como um caso do Iñaki Williams no campo do Espanyol quando foi insultado pelo público, fizemos investigação interna e o que temos de fazer é analisar vídeos e imagens jogo para esclarecer o que aconteceu", começou por referir Javier Tebas no #Vamos, da Movistar"Pela reação do jogador do Valencia algo se passou. Vamos tentar esclarecer tudo, porque na La Liga não permitimos nem queremos que haja racismo. As questões com o público naturalmente diminuíram, mas não podem existir insultos entre os jogadores. As versões que existem são um pouco contraditórias, mas pelo comportamento do jogador do Valencia... é porque aconteceu algo, acrescentou.Recorde-se que já esta segunda-feira a Efe noticiou que o Valencia solicitou a abertura de uma investigação do caso "até às últimas consequências"