'Stop ao racismo!': Valencia expressa apoio a Diakhaby com imagem marcante

O Valencia expressou esta segunda-feira "apoio total" ao defesa-central francês Mouctar Diakhaby, que terá sido alvo de um insulto racista no jogo de ontem com o Cádiz, o que levou os jogadores do clube a deixarem o relvado por alguns minutos até ser retomada a partida.





Ayer, hoy, mañana y siempre:



¡ !



Nuestro TOTAL APOYO a @Diakhaby_5.



Lucharemos hasta el final para esclarecer lo sucedido, defender a nuestro jugador y erradicar el racismo. #JuntsAnemAMUNT!#AllToPlayFor pic.twitter.com/Zvr9CCFyYR — Valencia CF (@valenciacf) April 5, 2021

Durante o treino na cidade desportiva de Paterna, jogadores, equipa técnica liderad por Javi Gracia e o presidente Anil Murthy posaram para uma fotografia rodeando Diakhaby e com a palma da mão direita estendida.A imagem foi partilhada nas redes sociais do emblema ché com a mensagem "Ontem, hoje, amanhã e sempre: Stop ao racismo!". "Lutaremos até ao fim para esclarecer o sucedido, defender o nosso jogador e erradicar o racismo", acrescenta a publicação do Valencia, que conta no plantel com os portugueses Gonçalo Guedes, Ferro e Thierry Correia.Refira-se que logo após o encontro vários jogadores recorreram às redes sociais para expressar solidariedade com o defesa gaulês e um deles foi Thierry Correia, que "Não há espaço para o racismo. Foi um jogo muito difícil para mim pelo que se passou com o Diakhaby, já passei por uma situação semelhante e sei o quão difícil foi para ele. Espero que saibas que estamos contigo, irmão", escreveu o defesa luso, que recentemente disputou a fase de grupos do Euro de sub-21.













