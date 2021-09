Thierry Correia: «Sempre fui rápido, mas no Sporting trabalhávamos muito para melhorar isso»

Thierry Correia, ex-lateral do Sporting, tem tido uma boa evolução desde que se mudou para Valencia - não só física como tática -, e já parece ser um dos homens da confiança do treinador José Bordalás. Em entrevista à 'Marca', o defesa português revelou as dificuldades que passou no primeiro ano em Espanha, falou sobre o seu desenvolvimento e recordou o trabalho duro que fazia nos leões para manter a forma.





"Ao início foi muito difícil porque estava longe dos meus amigos, da minha família, da minha namorada... quando cheguei tinha vontade de jogar, mas comecei em dois jogos e pouco mais. Foi muito difícil, porque com 20 anos precisava de jogar. Mas com a ajuda da minha família e de um 'mental coach' português com quem falava, consegui superar a primeira época", lembrou, quando questionado acerca da difícil adaptação ao campeonato espanhol.Caraterizado por ser um lateral de cariz bastante ofensivo, o jogador português confessou mesmo que começou "a avançado, como quase todos os jovens". "Como também gostava de ajudar os meus colegas a defender, o meu treinador perguntou-me um dia: 'que te parece se jogares a lateral?'. Eu disse que podia ser. Tinha 13 ou 14 anos e gostei muito. Agora, o treinador insiste muito nos aspetos defensivos da posição, e os meus companheiros lá atrás também me ajudaram, como o Gabriel Paulista, que me indica posições, coberturas...".Relativamente à sua velocidade e evolução física, Thierry Rendall (ou Thierry R. na camisola, graças ao apelido da mãe) garante que foram aspetos que sempre treinou, lembrando os tempos em que representou o Sporting. "Desde pequeno sempre fui muito rápido, mas no Sporting fazíamos muito trabalho para melhorar. Estou bem, sinto-me rápido, forte, e acredito que é um dos pontos fortes do meu jogo. Estou a crescer com o trabalho diário", rematou.