Valencia arrasa Vinícius Jr após ida a tribunal: «O racismo não se combate com mentiras»

O Valencia exigiu, esta quinta-feira, que Vinícius Jr "retificasse as suas declarações", depois do extremo do Real Madrid ter acusado, em tribunal, todos os adeptos presentes no Mestalla no jogo entre as duas equipas na temporada passada de lhe dirigirem insultos racistas . Em comunicado oficial, o clube espanhol refere que o racismo "não se combate com falácias e mentiras"."Mediante as informações publicadas em torno das supostas declarações prestadas em tribunal pelo futebolista Vinícius Jr, afirmando que todo o estádio Mestalla lhe dirigiu insultos racistas no jogo entre o Valencia e o Real Madrid da temporada passada, o clube deseja manifestar a sua surpresa, recusa e indignação. Tal como reconheceu publicamente o treinador Carlo Ancelotti, em nenhum caso se pode generalizar um comportamento a todo o estádio. O clube está plenamente consciente da gravidade deste assunto. O racismo não tem lugar nem no futebol nem na sociedade, mas não se pode combater com falácias e mentiras sem fundamento. Este tema requer o envolvimento de toda a gente e o Valencia entende que é preciso ser escrupulosamente responsável neste tipo de manifestações. Não se pode chamar racista a toda a massa de adeptos do Valencia e o Valencia exige que Vinícius Jr retifique publicamente as suas declarações".