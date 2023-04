«Chora agora que o teu filho não vai nascer»: Baena condena agressão de Valverde e nega frase polémica

Muy contento con la impresionante victoria del equipo en un escenario como el Santiago Bernabéu, pero al mismo tiempo muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. ES TOTALMENTE FALSO QUE YO DIJERA ESO. pic.twitter.com/PPHpf7xhK8 — Álex Baena (@alexbbaena) April 9, 2023

Álex Baena, jogador do Villarreal, recorreu na madrugada deste domingo às redes sociais para lamentar a agressão de que foi alvo após a vitória do 'submarino amarelo' frente ao Real Madrid (3-2) , e negou ter provocado Valverde dentro do relvado, motivo que, alegadamente, terá levado o médio uruguaio a agredi-lo com um soco na face."Muito contente pela vitória impressionante da equipa num estádio como o Santiago Bernabéu, mas ao mesmo tempo muito triste pela agressão que sofri depois do jogo e surpreendido por aquilo que se tem dito sobre a minha pessoa. É totalmente falso que lhe tenha dito aquilo", escreveu Baena.Segundo alguns meios de comunicação espanhóis, Baena terá dito a Valverde no último encontro entre as duas equipas: "Chora agora que o teu filho não vai nascer", fazendo referência ao segundo filho da relação do uruguaio com Mina Bonino, que esteve em risco de não nascer.Ontem, no Santiago Bernabéu, os dois jogadores voltaram a desentender-se e os ânimos aqueceram uma vez mais.