Adepto do Nantes morre esfaqueado antes do jogo com o Nice

Um adepto do Nantes morreu na sequência de um esfaqueamento ontem, antes do jogo com o Nice . Segundo a imprensa francesa, a agressão ocorreu quando vários veículos que transportavam adeptos do Nice se dirigiam para o estádio Beaujoire e foram atacados por adeptos do Nantes."Durante estes acontecimentos, em circunstâncias que ainda não foram determinadas, um homem de 31 anos, adepto do FC Nantes, desmaiou e morreu no local, apesar da rápida intervenção dos serviços de emergência", afirmou o procurador público de Nantes, Renaud Gaudeul, citado pela AFP.O procurador explicou ainda que o homem sofreu "um ferimento nas costas, que poderá corresponder a uma arma branca", tendo já sido aberta uma investigação por "homicídio culposo". As autoridades ouviram "numerosas" testemunhas durante a noite.O Nantes já divulgou um comunicado a lamentar o sucedido e prestando as condolências à família da vítima.