Chuva de críticas ao presidente da federação francesa: «Falta de respeito que nos ofende a todos»

Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça.

A polémica entrevista do presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graët, à 'RMC Sport', continua a dar que falar... pelos piores motivos. Depois de ter dirigido duras palavras a Zinédine Zidane, dizendo que desvalorizava o facto do antigo médio vir a comandar a seleção brasileira, o dirigente foi visado por Mbappé , numa onda de críticas à qual já se juntaram várias caras francesas conhecidas."Declarações que mostram uma clara falta de respeito e que nos ofendem a todos, dirigidas a uma lenda do futebol e do desporto. Um 'presidente' de uma federação não devia dizer tal coisa. Queremos um pedido de desculpas dirigido a Zidane", escreveu no Twitter Amélie Oudéa-Castéra, Ministra do Desporto em França.Na mesma linha, também vários jogadores se dirigiram - em palavras pouco amigáveis - a Noël Le Graët, considerando que Zidane, campeão do Mundo pelos gauleses, merece respeito."Má altura [para dizer algo assim]. Estamos a falar de um campeão do Mundo, do campeão do Mundo", escreveu Djorkaeff. "Impressionas-me", atirou Ribéry de forma irónica.Já Djibril Cissé, antigo avançado dos 'bleus', optou por uma abordagem mais descontraída. "A minha cara quando oiço as declarações de Le Graët", escreveu, partilhando uma fotografia tirada nos seus tempos de jogador, na qual está visivelmente enfadado.Também o 'L'Équipe' fez questão de se manifestar relativamente à polémica, considerando, na capa da edição de hoje, "inaceitáveis" as declarações do presidente da FFF.













Mal venu, mal placé, on parle d’un champion du monde, on parle du Champion du monde. — Youri Djorkaeff (@youridjorkaeff) January 9, 2023













