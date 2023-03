Deschamps: «Mbappé capitão da seleção? Ele próprio é um dos jogadores que se opõe»

A braçadeira de capitão da seleção francesa ficou livre após Hugo Lloris anunciar o adeus à seleção francesa em janeiro último. Após anunciar os convocados para os dois primeiros jogos de França na qualificação para o Euro'2024, Didier Deschamps fez uma revelação ao ser questionado sobre a possibilidade de Kylian Mbappé suceder ao guarda-redes do Tottenham."Há alguns [jogadores] que não querem a braçadeira de capitão. Kylian é um deles. Vou falar com eles antes de tomar uma decisão. Há uma responsabilidade em relação a ser capitão, com obrigações um pouco maiores, mas quero ter essa discussão internamente antes de tomar a minha decisão", admitiu o selecionador francês.Recorde-se que também Benzema renunciou à seleção francesa após o Mundial'2022, pelo que não integra naturalmente esta convocatória, que conta com três novidades: Brice Samba, Wesley Fofana e Khéphren Thuram.