Empresário anda a oferecer Neymar a colossos europeus

Não está fácil a situação de Neymar. O jogador brasileiro não quer continuar no PSG, já o disse a Leonardo (o diretor desportivo) e(o treinador), mas o clube não quer deixá-lo sair por 'meia dúzia de tostões', até porque pagou por ele muitos milhões: foram 222 milhões, uma transferência recorde há dois anos, quando saiu do Barcelona.E precisamente Barcelona seria o destino favorito de Neymar por estes dias, mas as intenções do avançado esbarram nos milhões pretendidos pelo PSG. Os blaugrana até estariam dispostos a recebê-lo de volta, chegaram a oferecer, uma proposta que foi liminarmente rejeitada por Nasser Al-Khelaifi. O presidente dos campeões franceses passou uma mensagem clara: 300 milhões ou nada feito.Por isso Pini Zahavi, o empresário israelita que protagonizou a transferência do craque brasileiro há dois anos, já está em campo e, segundo o 'Mundo Deportivo', tem andado a 'oferecer' o craque a alguns colossos europeus. Real Madrid, Juventus, Bayern Munique e Manchester United terão sido os clubes contactados.Neymar corre contra o tempo. O mercado em Inglaterra fecha a 8 de agosto, em Itália a 25 do mesmo mês, e em França, Itália e Alemanha a 2 de setembro. Será que deixa Paris até lá?