Espanhóis dizem que Hakimi está "seguro da sua inocência" e nega acusações

Achraf Hakimi está a ser investigado pelo Ministério Público por alegada violação de uma jovem , de acordo com o 'Le Parisien', mas está "muito tranquilo" em relação à situação, conforme dá conta a 'Marca'.O jogador do PSG, de 24 anos, mostrou-se sorridente durante a gala FIFA The Best e assegura que as acusações de uma alegada violação são totalmente falsas, ainda segundo a mesma fonte.