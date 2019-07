Farto e furioso: presidente do PSG ameaçou deixar Neymar a treinar sozinho e sem jogar até 2022

O jornal espanhol 'El País' escreve esta terça-feira que o presidente do PSG perdeu a paciência com Neymar. Depois de o jogador ter dito quefoi a goleada do Barcelona ao PSG, o avançado brasileiro não se apresentou em Paris para a pré-temporada na data prevista e Nasser Al-Khelaifi foi 'aos arames'.O líder qatari passou rapidamente do aborrecimento à fúria. Conta o jornal espanhol, citando fonte do clube parisiense, que Al-Khelaifi enviou vários intermediários, incluindo Leonardo, o diretor desportivo dos campeões gauleses, até junto do avançado e do seu pai, elevando sistematicamente o tom das ameaças.Perante a relutância do jogador - que quer deixar o Parque dos Príncipes - em se apresentar, Al-Khelaifi ameaçou, inclusivamente, deixá-lo a treinar sozinho, sem jogar, até ao final do contrato (2022)! O dirigente fez ainda ver que esta crise está a afetar a imagem do estado do Qatar, proprietário do clube.O líder do clube perdeu as estribeiras quando ouviu dizer que Neymar aceitava receber 'apenas' 24 milhões de euros limpos por época se fosse para o Barcelona. No PSG cobra 47 milhões...Al-Khelaifi mandou Leonardo dizer ao avançado que se não se apresentasse na segunda-feira teria a mesma sorte de Adrien Rabiot. O francês, que já foi apresentado na Juventus, treinou à parte, sozinho, nos últimos seis meses, porque não aceitou renovar o contrato...E adiantou ainda que o dinheiro não seria problema, ou seja, o PSG poderia perfeitamente dar-se ao luxo de pagar 47 milhões de euros por época ao brasileiro para não jogar...O pai de Neymar respondeu-lhe que se Al-Khelaifi concretizasse a ameaça teria um motim no plantel. O brasileiro ganharia 47 milhões para estar em casa enquanto os restantes jogadores, a auferir metade, teriam de correr e esforça-se diariamente... "Em três semanas têm o Mbappé a pedir 100 milhões por ano", terá dito Neymar pai.Perante este braço-de-ferro, acrescenta o 'El País', Leonardo e Al-Khelaifi telefonaram na semana passada ao pai de Neymar e baixaram o nível da agressividade. Convidaram-no a viajar para Paris, com o filho, de modo a ser encontrada uma solução para o problema e lembraram que o clube é uma espécie de emblema do estado do Qatar, pelo que não podem vender o passe do jogador por menos de 100 milhões de euros, tendo pago 222 milhões por ele há dois anos. Passaria uma imagem de incompetência.E foi com este argumento que os Neymar foram convencidos a regressar a Paris. Resta saber se para ficar...