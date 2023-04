Graves acusações contra Galtier: «Disse que não podíamos ter tantos negros e muçulmanos na equipa»

Les infos de l'After sur les graves accusations de Julien Fournier contre Galtier (partie 2/2) pic.twitter.com/ZJ7wro8yRJ — After Foot RMC (@AfterRMC) April 11, 2023

Christophe Galtier on Nice Ultras: “I went to thank them for this magnificent welcome...” ?



This was the banner Nice had against Galtier ?? pic.twitter.com/eYhtLcFBPs — PSG Report (@PSG_Report) April 8, 2023

Christophe Galtier foi anunciado como treinador do Nice a 28 de junho de 2021, de onde acabaria por sair rumo ao PSG, que ainda orienta apesar de contestado. Desses tempos começaram a surgir alguns rumores sobre episódios que poderiam manchar a imagem do técnico, que já este mês foi recebido de forma hostil quando as duas equipas se defrontaram. Esta quarta-feira, o jornalista Romain Molina do programa ‘After-Foot’, da RMC Sport, avança com novos dados. Julien Fournier, ex-diretor de futebol do Nice, acusou o treinador de Marselha, como consta num email enviado aos proprietários do clube, de ser racista e de ter atitudes discriminatórias. Tudo terá acontecido a 9 de agosto de 2021."Christophe Galtier entrou no meu gabinete e cumprimentou o seu filho, que disse 'podes comprovar com o meu pai o que te contei'. Quando Christophe saiu, contei a Galtier a conversa que tínhamos acabado de ter, perguntando-lhe se era verdade. Respondeu que sim e que era preciso ter em conta a realidade da cidade, que efetivamente não podíamos ter tantos negros e muçulmanos na equipa", pode ler-se no referido email em que é feito a denúncia.Fournier conta no mesmo email que Galtier "foi a um restaurante e que toda a gente lhe caiu em cima, dizendo que a equipa estava cheia de negros". Então, o treinador disse ao diretor de futebol do Nice que "tinha que ter em conta que a equipa não correspondia com a cidade nem com o que as pessoas pediam".A referida mensagem de correio eletrónico termina com Fournier a referir-se a uma reunião com outro filho de Galtier, John Valovic-Galtier, que considerou insustentável a situação do pai.No dia 8 de abril, a contestação a Galtier fo visível numa tarja durante o Nice-PSG, ao que o técnico respondeu: "A minha reação? Vocês viram? Vocês leram [n.d.r.: as tarjas nas bancadas dirigidas à sua mãe]? A minha mãe tem 83 anos e está a lutar contra um cancro. Ponto final. Se aquelas pessoas nas bancadas assistem aos jogos da Conference League é graças ao meu trabalho na temporada passada", começou por dizer Galtier que, no final, aplaudiu ironicamente os adeptos.E reforçou: "Se estas pessoas que estão nas bancadas veem a Conference League é graças ao meu trabalho na época passada. Independentemente do que pensam, é graças ao meu trabalho e ao do Didier [Digard, atual treinador] que ainda há jogos europeus em Nice".