Griezmann "dececionado" com Deschamps: atribuição da braçadeira a Mbappé preocupa avançado

O 'Le Figaro' avança, esta terça-feira, que Antoine Griezmann está a repensar o seu futuro na seleção francesa depois da decisão de Didier Deschamps, que nas últimas horas atribuiu a braçadeira de capitão dos bleus a Kylian Mbappé Segundo a mesma fonte, Griezmann, que hoje celebra 32 anos, "tinha sonhado com a braçadeira como prenda de aniversário" mas, ao invés disso, terá ficado "dececionado e sentido" com a revelação de Deschamps, que optou por atribuir essa responsabilidade ao avançado do PSG, de apenas 24 anos.O jogador do Atlético Madrid, de resto, sonhava liderar a seleção francesa até depois do Euro'2024, altura em que iria decidir o seu futuro na equipa.Recorde-se que a incógnita do próximo capitão dos bleus pairava desde que Hugo Lloris colocou um ponto final na carreira internacional, em janeiro, após o Mundial'2022 no Qatar, onde os franceses foram batidos na final pela Argentina – encontro em que Mbappé apontou um hat trick.