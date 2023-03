Primeiro opôs-se mas agora não há volta a dar: Mbappé é o novo capitão da seleção francesa

Mbappé vai mesmo ser capitão da seleção francesa. Segundo avança o 'L'Équipe', a escolha feita por Didier Deschamps foi anunciada aos jogadores esta segunda-feira e o avançado já terá a braçadeira nos próximos encontros frente à Holanda e Irlanda, agendados para os próximos dias 24 e 27, respetivamente. O jornal francês informa ainda que o nome de Antoine Griezmann estava nas potenciais escolhas do selecionador, que acabou por preferir o jogador de 24 anos do Paris Saint-Germain.A incógnita do próximo capitão pairava desde que Hugo Lloris colocou um ponto final na carreira internacional, em janeiro, após o Mundial'2022 no Catar onde os franceses foram batidos na final pela Argentina – encontro que Mbappé apontou um hat-trick.Recorde-se que Deschamps tinha comentado, após o anúncio dos convocados para esta paragem internacional, que o avançado se opunha a usar a braçadeira