Griezmann recorda 'confusão' com braçadeira da seleção francesa: «Levei um ou dois dias a digerir...»

Griezmann confessou este domingo, em antevisão ao embate de hoje entre a França e a Grécia (19h45), da fase de apuramento para o Euro'2024, que não ficou agradado com a decisão que Didier Deschamps tomou em março, quando atribuiu a braçadeira de capitão da seleção francesa a Mbappé "É duro e difícil porque tenho 32 anos. Mesmo que andasse de muletas... Levei um dia e meio ou dois para digerir [a decisão]. Mas quando estou em campo, estou feliz. Isso é o que mais importa. Hoje estou completamente ao lado do Kylian [Mbappé], é o nosso capitão. Nada vai mudar, é assim que sou", referiu o jogador do Atlético Madrid ao canal TF1, falando depois sobre os rumores que diziam que chegou a repensar o seu futuro nos bleus."Já ultrapassei isso. Não há qualquer razão para deixar a seleção. É algo que aceitei, apoio o Mbappé e vou fazer o melhor para o ajudar. [Para deixar a seleção] Vão ter de me dispensar...", rematou.Aos 32 anos, Griezmann soma 118 internacionalizações pela seleção francesa, tendo contribuído com 43 golos. Estreou-se em março de 2014, na vitória sobre a Holanda por 2-0.