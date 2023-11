Le lieu de la rencontre sera déterminé ultérieurement pic.twitter.com/2MHAt0OfSI — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 2, 2023

Já há nova data para o Marselha-Lyon. A Comissão de Competições da Liga francesa anunciou, esta quinta-feira, que a partida entre as duas equipas, a contar para a 10.ª jornada da Ligue 1, será disputada no dia 6 de dezembro.De recordar que o encontro, que deveria ter sido realizado no domingo, foi adiado depois do autocarro da equipa visitante ter sido alvo de um ataque por parte dos adeptos locais à chegada ao estádio Vélodrome. A viatura foi apedrejada e o vidro acabou por ceder , fazendo com que os estilhaços atingissem o treinador Fabio Grosso, que acabaria por ficar gravemente ferido , tendo inclusivamente sido saturado com 13 pontos perto do olho esquerdo.Resta agora saber se o encontro será realizado no estádio da equipa do Marselha ou em campo neutro e se será permitido ou não a presença de adeptos a assistir ao jogo.