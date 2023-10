13 pontos e muito maltratado: revelada nova imagem do treinador do Lyon após ataque a autocarro

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sky Sport (Italia) (@skysport)

A 'Sky Sport' divulgou esta segunda-feira uma fotografia que mostra o estado em que ficou o treinador do Lyon, Fabio Grosso, na sequência do ataque ao autocarro da equipa protagonizado por adeptos do Marselha . O técnico foi suturado com 13 pontos numa zona muito próxima do olho esquerdo, que ficou... irreconhecível.Refira-se que John Textor, dono do Lyon, já reagiu aos incidentes, referindo que Fabio Grosso chegou a ter "estilhaços de vidro no rosto" . O jogo entre as duas equipas foi adiado.