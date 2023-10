John Textor após o ataque ao autocarro do Lyon: «O nosso treinador não conseguia manter uma conversa»

Autocarro do Lyon foi apedrejado e treinador ficou ferido e a sangrar Autocarro do Lyon foi apedrejado e treinador ficou ferido e a sangrar

O Marselha-Lyon, que estava marcado para as 19h45, acabou por não se realizar depois do autocarro dos visitantes ter sido alvo de um ataque por parte dos adeptos locais, com o técnico Fabio Grosso a chegar ao Velódrome num estado visivelmente abalado e com o rosto ensanguentado. John Textor, dono do Lyon, já veio explicar que a sua equipa "queria disputar o jogo mas que o treinador não estava lúcido"."Ele não conseguia manter uma conversa, tinha estilhaços de vidro no rosto. Estou muito indignado, os nossos jogadores, o nosso treinador, prepararam-se para esta noite e os adeptos queriam ver o jogo disputado", disse."A decisão [sobre adiamento] não dependia de nós porque o incidente aconteceu fora do estádio. Não é assim que o futebol deve ser jogado. Apoiamos a decisão do árbitro", acrescentou.