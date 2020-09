Jogador acusado de racismo responde a Neymar: «Às vezes é preciso aprender a perder...»

O espanhol Álvaro González, acusado por Neymar de ter proferido insultos racistas durante o jogo de ontem do PSG com o Marselha, que terminou com a vitória da equipa treinada por André Villas-Boas, por 1-0, recorreu às redes sociais para garantir que tem "uma carreira limpa" e que não é racista.