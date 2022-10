«Kylian, cresce! A vida é assim»: antigo internacional francês farto das atitudes de Mbappé

Mbappé reagiu ao empate com o Reims com uma publicação - muito criticada - nas redes sociais interpretada como uma crítica ao treinador por causa da posição que o colocou em campo (ver segunda imagem). Emmanuel Petit, antigo internacional francês, é um dos que não compreende as atitudes do craque do PSG, nomeadamente esta. À rádio francesa RMC Sport lembrou que "o clube é sempre mais importante que qualquer jogador" e que com esta storie Mbappé "faltou ao respeito à instituição e companheiros de equipa"."Dizem que não foram cumpridas algumas promessas mas isso dá-me vontade de dizer: 'Kylian, cresce. A vida é assim. Todos os dias se fazem promessas e muitas não são cumpridas mas isso significa que tens de deixar de trabalhar e questionar tudo? É óbvio que não. É assim a vida adulta", referiu.Para Emmanuel Petit, Mbappé precisa de resolver "os problemas que tem com ele mesmo" e "quanto mais rápido" ofizer mais depressa "começará a render mais em campo" e a "melhorar a relação com os adeptos e companheiros de equipa".Refira-se quer além da antevisão ao jogo frente ao Benfica, Christophe Galtier foi questionado sobre o declarações de Kylian Mbappé face ao papel que o avançado do PSG ocupa em campo."Já leva 11 golos e sei que vai marcar. Para dizer a verdade, ele não devia ter jogado em Reims, estava doente. Mas já havia a ausência de Messi e Neymar estava incerto por motivos musculares. Se houvesse a possibilidade de ter Messi e Neymar, ele não teria jogado. O Mbappé jogou doente e cansado numa partida que não foi boa para nós. eu muito certo para nós. Então houve a reação dele. Para ser muito honesto, são discussões que temos frequentemente com ele", disse.O treinador disse ainda que procurou um reforço para o ataque, para deixar Mbappé mais confortável em campo, e frisou que a equipa técnica tem em atenção as opiniões do jogador."Não sei o que lhe disseram antes de chegar, mas falei com Luís Campos e o presidente muitas vezes durante o verão para procurar outro avançado, com outro perfil, para permitir que o Kylian jogasse mais vezes na sua zona preferida. O jogador não chegou, mas temos outros jogadores de elite. Ele é inteligente. Conversámos durante muito tempo sobre isso ontem e trocámos ideias", garantiu.