Liga francesa já fez as contas: o campeão, a Europa, descidas e subidas

A Liga francesa reuniu-se na manhã desta quinta-feira para determinar o final da época 2019/2020, tal como o Governo já anunciara esta semana. Segundo o 'L'Équipe', o PSG que liderava a tabela classificativa, irá sagrar-se campeão, mas já se fizeram contas às competições europeias, descidas e subidas com base num rácio de pontos (pontos/jogos disputados) tendo em conta a 28.ª jornada - a última disputada -, naquele que considera ser o critério mais justo.





O Marselha, 2.º classificado, acede diretamente à Liga dos Campeões, e o Rennes segue para a Champions também. Já o Lille vai à Liga Europa, ocupando o Reims e o Nice as outras duas vagas. Não está, no entanto, ainda descartada a possibilidade de ser disputada a final da Taça de França. O Lyon, 7.º classificado, com menos um ponto do que o Nice e o Reims, fica assim fora das provas europeias.Recorde-se que, assim, a proposta de Jean-Michel Aulas cai por terra: o presidente do Lyon propunha um playoff em agosto para concluir a época.No fundo da tabela, e com os mesmos critérios, o L'Équipe avança que o Toulouse e Amiens desceriam à Ligue 2 ao passo que Lens e Lorient regressariam ao primeiro escalão. Já o Nimes, em princípio, deverá manter-se na Ligue 1 uma vez que não serão disputados os playoffs de descida.