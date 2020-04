Presidente do Lyon tem plano para acabar o campeonato francês

O governo francês suspendeu as atividades desportivas até setembro e isso impede que a época no futebol profissional gaulês seja concluída, desconhecendo-se para já como ficará definida a classificação final da Ligue 1. Mas se para alguns protagonistas da liga francesa o governo tomou a decisão certa, há outros que defendem ser possível terminar a temporada com bola a rolar nos relvados e Jean-Michel Aulas é um desses casos.





Segundo o 'L'Équipe', o presidente do Lyon terá enviado um plano à Federação Francesa e à UEFA a sugerir a realização de dois playoffs: um para encontrar o campeão e preencher as vagas europeias para a próxima época e outro para definir quem desce de divisão."Não faço a mesma leitura de outros colegas meus, sobretudo aqueles que estão no segundo e terceiro lugares do campeonato. O que entendi foi que o cenário que tínhamos previsto, voltar a treinar a 11 de maio, recomeçar a jogar em meados de junho e terminar a 3 de agosto, não era possível. Então, penso que existe uma via alternativa", afirmou Jean-Michel Aulas ao jornal francês, apontando a realização dos jogos para os meses de "julho ou agosto e à porta fechada".